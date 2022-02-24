الداخلية: نحقق فيما حدث بجلسة «مجلس الدولة» وستكون النتائج بـ«بمنتهى الشفافية»

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أنها فتحت تحقيقا حول ما حدث في جلسة الأربعاء لمجلس الدولة الاستشاري خلال اجتماعه المنعقد بمقر جمعية الدعوة الإسلامية.

ونقلت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا قالت خلاله: “تفيد وزارة الداخلية بأنها قد باشرت التحقيقات حول ما حدث في جلسة الأربعاء لمجلس الدولة خلال اجتماعه المنعقد بمقر جمعية الدعوة الإسلامية، وستكون نتائج التحقيق بمنتهى الشفافية للرأي العام”.

وأضاف البيان “تؤكد الوزارة أنها قد أُخطرت علما بالجلسة المزمع عقدها اليوم الخميس، وستتولى عملية التأمين اللازم”.

وتابع “تطمئن وزارة الداخلية جميع أعضاء مجلس الدولة بأنها ستحقق المستوى المطلوب لممارسة المجلس مهامه بشكل سليم”.