“الخارجية” والسفارة الليبية بكييف تطالبان المواطنين المتواجدين بأوكرانيا بتوخي الحذر

طلبت السفارة الليبية لدى أوكرانيا من المواطنين والدارسين بتوخي الحيطة والحذر كما نصحتهم بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، واللجوء إلى أماكن أكثر أمنًا في المناطق المتوترة، كما خصصت أرقامًا هاتفية للتواصل مع لجنة الأزمة بها.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من جانبها، الجالية الليبية المتواجدة في أوكرانيا؛ إلى تجنب السفر، والبقاء في المنازل في الوقت الحالي، وعدم الخروج إلا للضرورة.

ووعدت الوزارة بتقديم الدعم اللازم والعاجل عبر السفارة الليبية لدى أوكرانيا، مشيرة إلى أن المجال الجوي الأوكراني مغلق حاليًا.

ودعت الوزارة المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا كافة إلى ضرورة التواصل مع السفارة الليبية الأرقام الهاتفية التي أوردتها في موقعها الرسمي.

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