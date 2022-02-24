محلل اقتصادي: إعلان الدبيبة بتخصيص شقق للشباب لايخرج عن إطار الشعبوية

قال المحلل الاقتصادي عبد الناصر معيوف، إن إعلان رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، عبد الحميد الدبيبة حول توزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضًا سكنية بالتزامن مع تخصيص أراض للبيع في مختلف أنحاء البلاد لا يخرج عن إطار الشعبوية لأن المصرف ليست لديه القدرة على منح شقق سكنية غير مكتملة.

معيوف وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، الأربعاء أضاف :” كما يغيب تحمل المسؤوليات في شأن البنية التحية، فضلًا عن كيفية معاقبة الشركات في حال عدم تطابق مواصفات البناء مع المعايير المعتمدة”.