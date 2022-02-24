عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية الإثنين القادم

أصدر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دعوة لانعقاد جلسة رسمية الإثنين المقبل بمدينة طبرق.

وجاء في نص الدعوة، أن رئيس مجلس النواب؛ ” يدعو كافة السادة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين القادم، الموافق السابع والعشرون من رجب 1443هـ الموافق 28 فبراير الجاري، بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد أعلن اختيار فتحي باشاغا كرئيس جديد للحكومة، وذلك في جلسة الخميس الموافق 10 فبراير.

وخلال تلك الجلسة، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.