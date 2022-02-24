وليامز تبحث مع مسؤولين إيرانيين الوضع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2022

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود حسينيان وسفير إيران لدى ليبيا، محمد رضا رؤوف شيباني، الوضع الراهن في ليبيا.

وأضافت المستشارة الأممية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها ناقشت مع المسؤولين الإيرانيين أمس الأربعاء في تونس العاصمة أهمية المشاركة الدولية البناءة تجاه ليبيا، ودور جميع الجهات الفاعلة في ضمان عدم تهديد الاستقرار والسلام تحت أي ظرف من الظروف.