الدبيبة يكشف مقترحا عرضه الرئيس الجزائري لإجراء الانتخابات البرلمانية في ليبيا

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مقترحا عرضه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، خلال لقائهما قبل يومين في الدوحة، مؤخرا بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا على حق الليبيين في الانتخابات والتخلص من الأجسام الحالية.

وقال الدبيبة في كلمته خلال زيارته إلى بلدية سوق الجمعة، اليوم الخميس، إن الرئيس الجزائري يرى أنه ليس هناك داع لإجراء الانتخابات البرلمانية في يوم واحد واقترح أن تقوم كل دائرة انتخابية بانتخاباتها الخاصة، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات لا تعارض ذلك.

وأضاف الدبيبة أن العملية الانتخابية «ليست فيها مشكلة بإمكاننا إجراء الانتخابات في شهر يونيو، والمفوضية العليا للانتخابات يمكنها إجراء الانتخابات لكل دائرة على حدة، وهناك قانونان للانتخابات البرلمانية يمكن الاستعانة بأحدهما لانتخاب برلمان جديد، هناك قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام لسنة 2012، وقانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2014، إضافة إلى القانون الأخير الصادر عن مجلس النواب.

وجدد الدبيبة رفضه لتشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب وتعطيل العملية الانتخابية، معتبرا أن من يقومون بذلك يمارسون «ألاعيب سياسية» ويحاولون إعادة الصراع في البلاد بشكل مختلف.