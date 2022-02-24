وليامز ورئيس حزب العدالة والبناء يؤكدان على أهمية إجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع رئيس حزب العدل والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عماد البناني، أهمية التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا؛ حيث أكدا أهمية المضي قدمًا نحو عملية انتخابية شاملة في ليبيا.

وبحسب تغريدة وليامز عبر تويتر، جاء ذلك خلال لقاء صباح الخميس في العاصمة طرابلس، حيث توافقا على ضرورة تعزيز التوافق بين الفاعلين الليبيين والحفاظ على الاستقرار.

وأمس الأربعاء، زارت المستشارة الأممية تونس، حيث ناقشت مع وزير خارجيتها عثمان الجرندي، تطورات الوضع الليبي، وشددا على ضرورة استمرار جميع الفاعلين الليبيين في السير على طريق الحوار السياسي والحفاظ على الهدوء، ووضع مصالح الشعب الليبي فوق كل اعتبار.