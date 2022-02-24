الدبيبة يتهم مجلس النواب بمحاولة «تعطيل» الحكومة ومنعها من تقديم الخدمات

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمحاولة «تعطيل الحكومة» ومنعها من تقديم الخدمات الليبيين، مشيرا إلى رسالته التي وجهها لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، التي طالبه فيها بالاكتفاء بصرف المرتبات والدعم.

وقال الدبيبة اليوم الخميس، في كلمة له خلال زيارته إلى بلدية سوق الجمعة، إن رسالة وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى محافظ المصرف المركزي لإيقاف الصرف، داعيا المواطنين إلى الانتباه لأنهم «يريدون تعطيلنا حتى في أكلنا وشربنا» من خلال «وقف كل الميزانيات».

ووعد الدبيبة بتجاوز هذه المسألة وتفادي محاولة تعطيل الحكومة عبر «القانون»، معربا عن ثقته بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي وصفه بأنه «شخصية وطنية لليبيين كلهم ولا يمكن أن يرضى أن تتوقف الحياة على الشعب الليبي».

كما اتهم الدبيبة خلال حديثه الأجسام الحالية بعدم الاكتراث بمعالجة الأوضاع المعيشية لليبيين وتأزيم أوضاعهم الاقتصادية، كما أن هناك «أعداء في الداخل والخارج» لا يهمهم راحة الليبيين واستقرار ليبيا.