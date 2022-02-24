ليبيا تتجاوز حاجز الألف إصابة وتسجل 10 وفيات بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1276 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، و128 حالة حرجة.

ووفقا لبيان المركز اليوم الخميس تماثل للشفاء 3584 مصابًا، وتُوفي 10 آخرون.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 23% من إجمالي 5507 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4231 منها، وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثماني حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 491 ألفًا و216 حالة، منها 30 ألفًا و526 حالة نشطة، بينما تعافى 454 ألفًا و458 حالة، وسُجلت 6232 حالة وفاة بالمرض في البلاد.