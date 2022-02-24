أمن زليتن يوقع بعصابة ثلاثية من ذوي السوابق تمتهن الاتجار بالمخدرات

ليبيا – تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن من الإيقاع بمتاجر بالمواد المخدرة في المدينة بعد ورود معلومات بشأنه.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تشكيل فريق عمل من القسم للتحري وجمع المعلومات اللازمة، ما أسفر عن ضبط المعني بجانب شخصين آخرين ليعترف الجميع خلال التحقيق بالمتاجرة بالمخدرات وتعاطيها فيما تم ضبط كمية من الحشيش معهم.

وتابع البيان: إن التحقيق كشف عن وجود سوابق جنائية بحق 2 منهم فضلًا عن كونهما مطلوبان بعدة وقائع منها واقعات إطلاق نار وإضرام حريق والتهديد بالسلاح وأحدهما صادر بحقه أمر قبض من النيابة العامة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

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