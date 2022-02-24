جلسة مرتقبة لمجلس النواب.. وباشاغا يقدّم تشكليته الحكومية

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس كافة إلى الجلسة الرسمية، التي ستعقد يوم الاثنين القادم الموافق 28 فبراير الجاري، بمقر المجلس في مدينة طبرق.

في السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا بأن التشكيلة الوزارية لحكومة الاستقرار؛ ستُحال إلى مجلس النواب، اليوم الخميس.

وذكر المكتب أن التشكيلة جاءت بعد مشاورات موسعة مع الأطراف السياسية كافة والتواصل مع مجلسيْ النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.

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