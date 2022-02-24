منطقة بنغازي العسكرية تقيم محاضرات في القانون الدولي والمحكمة الجنائية وقانون التقاعد

أقامت منطقة بنغازي العسكرية دورات في القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية وقانون التقاعد وقانون الخدمة.

وقدم المحاضر على عدد من منتسبي القوات المسلحة محاضرة حول قانون التقاعد العسكري وواجبات وحقوق الجندي والضابط وفق القوانين السارية ومنها المادة 20 من القانون 43 للعام 1974 وعلاقته بمؤسسات الضمان الاجتماعي، والتعديلات الأخرى التي جرت في العام 1982 والقوانين المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين.

وتأتي هذه المحاضرات استجابة لأوامر القيادة العامة بالارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لكافة منتسبي القوات المسلحة.