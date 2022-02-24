الدبيبة يهاجم المستشارة الأممية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شنّ رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، هجوما غير مسبوق على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز.

وأكد الدبيبة أنه ”لا شيء يمنع الليبيين اليوم من إجراء الانتخابات، ومن الضروري قبل ذلك المصادقة على دستور يضمن حقوق كل الليبيين“.

إنجاز الانتخابات

وخلال لقائه بعدد من المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، تساءل الدبيبة قائلا: ”ما الذي منعنا اليوم من البدء في إنجاز الانتخابات؟ لا شيء يمنعنا إلا لو كنا ننتظر موظفة من الأمم المتحدة تأتي وتضعنا في مناصبنا وهذا غير معقول“. في إشارة واضحة إلى ستيفاني وليامز.

واعتبر الدبيبة في كلمته التي نقلتها صفحة ”حكومتنا“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“. أن مجلس النواب ”استولى على كل السلطات بشكل غير مقبول“، وفق تعبيره.

الفصل بين السلطات

وأكد في الإطار ذاته، أنه ”يجب الفصل بين السلطات، وهذا من أهم أهداف ثورة 17 فبراير“، بحسب قوله.

وأضاف الدبيبة أنه ”لا بُد من خروج دستور ليبي وهذه أهم نقطة، ولذلك نقول إلى متى التمديد؟“.

وتابع مخاطبا المترشحين للانتخابات التشريعية: ”جئنا لهدف سامٍ وهو الديمقراطية، والانتخابات تبنى على أساس وهو الدستور“.

حقوق الأمازيغ والتبو

وقال: ”لا يمكن أن ننطلق بهذه البلاد دون كتاب واضح يستفتى عليه الليبيون، لا بُد أن نفكر في الدستور قبل كل شيء. ولا يمكن أن نتخلى عنه، ولا بُد أن يضمن حقوق الجميع الأمازيغ والتبو. ولا أحد يستطيع منع الشعب الليبي من حق الاستفتاء على الدستور“.

ووجه الدبيبة حديثه إلى الحضور قائلًا: ”يفترض بعد وصولكم إلى مجلس النواب بشهر طرح الدستور للتعديل. نظرًا لمعارضة الأمازيغ للمسودة المطروحة، يجب أن تعملوا على تعديلها ويطرحونها للاستفتاء“.

حروب وخلافات

وانتقد رئيس الحكومة المسار الذي تم اتباعه، حيث أشار في حديثه إلى أننا ”دخلنا في حروب وخلافات. وكان هذا المسلك غير صحيح، ثم بدأنا بشكل خاطئ ووضعنا الانتخابات كبداية، وهي الأصعب. وتركنا ما قبل الانتخابات وهو الدستور“، على حد تعبيره.

وأشار إلى مخرجات حوار جنيف الذي أتى به إلى السلطة، معتبرا أن لجنة الـ 75 كانت ممثلة لكل الليبيين. وهي التي صاغت خريطة الطريق، وكان أساسها الوصول إلى الانتخابات، وأن يكون هناك نواب آخرون منتخبون.”لكن أشخاصا لم يجدوا مصلحتهم في خريطة الطريق هذه، وتسعى إلى التمديد وإلى إرساء حكومة جديدة“، بحسب تعبيره.

وقال إن ”هذا مخطط واضح وهدفه خلق الارتباك، وإعادة الليبيين إلى طريق الصراع. بعد أن بدأت الحياة تدبّ في ليبيا وبدأت المشاريع تنطلق“، وفق قوله.