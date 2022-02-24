نائب مفتي الشيشان: نرغب في الاستفادة من الجامعة الأسمرية في تدريس وحفظ القرآن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2022

أكد نائب مفتى دولة الشيشان ورئيس هيئة القرآن الكريم السيد “أحمد رسويف”، خلال زيارته للجامعة الأسمرية نية دولة الشيشان بالإستفاذة من الجامعة الأسمرية الإسلامية بشكل عام ومدينة زليتن بشكل خاص فى مجال تدريس وحفظ القرآن والكريم ولتعاليم دروسه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي أن نائب مفتي الشيشان أكد أن زيارة للجامعة الأسمرية تأتى فى إطار التعارف وتبادل وجهات النظر وصولا إلى مد جسر التواصل بين البلدين كما تم مناقشة سبل التعاون المعرفى فى مجال حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية والفقهية.

وأعطى رئيس الجامعة الأسمرية محمد عبدالحفيظ نبذة مختصرة عن الجامعة والنظام الدراسى المعمول به، كما أبدى إستعداد الجامعة مد يد العون بين الجامعة الأسمرية الإسلامية وبين الجامعات بدولة الشيشان الإسلامية وذلك فى مجال تبادل الخبرات العلمية والمعرفية .