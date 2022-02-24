صنع الله: إمداد كهرباء أوباري بالخام يؤدي لخسارة نصف مليار سنويًا

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير حقل “العطشان” وتضعه ضمن أولوياتها.

وأضاف صنع الله خلال لقائه برئيس لجنة إدارة شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز حسين أبوسليانة أن استمرار عمل الحقل في حرق 18 ألف برميل يوميًا من خام الشرارة لتزويد الوقود البديل لمحطة كهرباء أوباري يؤدي إلى خسارة نصف مليار سنويًا في ظل أسعار النفط الحالية، إضافة إلى المشاكل الفنية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بمقر المؤسسة؛ خطة شركة زلاف ليبيا للانتهاء من خطة التطوير المتكاملة والترتيب لعمليات الحفر التطويري وإعداد التوقعات المستقبلية لإنتاج الغاز ليتم تزويد محطة أوباري بالغاز بدلاً من النفط الخام، إضافة إلى مراحل التطوير لحقل العطشان والجدول الزمني لحفر الآبار المزمع حفرها خلال هذا العام.

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