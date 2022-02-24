الزغيد: أؤكد أن الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء جل مشاكل المواطنين

قال عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد، اليوم الخميس، أن “ما حصل أمس في اجتماع أعضاء مجلس الدولة من قطع الكهرباء عليهم وإجبارهم من أجهزة أمنية بالمغادرة، وما خرج من تصريحات عنهم، لا يسمن ولا يغني من جوع”.
الزغيد، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “كان الأجدر بهم الاجتماع داخل مقر مجلسهم بحضور رئيس المجلس واتخاذ قرار صائب، والدعوة إلى الاجتماع تمت في الظلام وغير قانونية، ويفترض على رئيس المجلس اتخاذ إجراء قانوني ضده”.
وتابع: “مجلس النواب عدّل الإعلان الدستوري الثاني عشر، بدمج بعض المواضيع المهمة ذات العلاقة بالانتخابات وخارطة الطريق واختيار الحكومة، وستعقد جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى رئيس الحكومة والنظر في تشكيلته الوزارية، ومن ثَمّ منحه الثقة ومباشرة عمله، وأرجح أن يتخذ العاصمة طرابلس مقرا له”.
وأضاف: “أؤكد أن الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء جل مشاكل المواطنين، وأن المواطن المسكين سيتنفس الصعداء بمجرد تولي هذه الحكومة زمام الأمور، وما يقوم به ما يسمى مجلس الدولة، إجراء غير قانوني، ورئيس الحكومة حصل على قرابة 40 تزكية من مجلس الدولة، ومن ثَمّ فإن ما يقوم به هؤلاء الأعضاء بمثابة رقصة الديك المذبوح ليس غير”.
وتابع: “هؤلاء معرقلون، ويفترض التحقيق معهم عن طريقة النائب العام لأنهم ضد أي مشروع يُرجع ليبيا إلى حاضنة الوطن العربي ويجعلها دولة ذات سيادة، وعلى مجلس الدولة أن يلتقي مع مجلس النواب ليمنحوا الثقة للحكومة الشرعية لممارسة عملها”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك