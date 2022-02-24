الزغيد: أؤكد أن الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء جل مشاكل المواطنين

قال عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد، اليوم الخميس، أن “ما حصل أمس في اجتماع أعضاء مجلس الدولة من قطع الكهرباء عليهم وإجبارهم من أجهزة أمنية بالمغادرة، وما خرج من تصريحات عنهم، لا يسمن ولا يغني من جوع”.

الزغيد، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “كان الأجدر بهم الاجتماع داخل مقر مجلسهم بحضور رئيس المجلس واتخاذ قرار صائب، والدعوة إلى الاجتماع تمت في الظلام وغير قانونية، ويفترض على رئيس المجلس اتخاذ إجراء قانوني ضده”.

وتابع: “مجلس النواب عدّل الإعلان الدستوري الثاني عشر، بدمج بعض المواضيع المهمة ذات العلاقة بالانتخابات وخارطة الطريق واختيار الحكومة، وستعقد جلسة الاثنين المقبل للاستماع إلى رئيس الحكومة والنظر في تشكيلته الوزارية، ومن ثَمّ منحه الثقة ومباشرة عمله، وأرجح أن يتخذ العاصمة طرابلس مقرا له”.