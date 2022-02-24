بن شرادة: موقف مجلس الدولة يؤدي إلى الانقسام

وصف عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، رفض مجلس الدولة الاستشاري، التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب بـ«خطوة المجلس خطيرة».

وأكد بن شرادة، أن موقف مجلس الدولة قد تؤدي للانقسام، لافتا إلى أن ما حدث اليوم يخص فقط المسار الدستوري ولا يعنى بالحكومة التي هي بصدد التشكيّل”.

وقال بن شرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عقد مجلس الدولة جلستين يومي 23-24 فبراير الجاري، وكان جدول الأعمال المسار الدستوري المتمثل في اتفاق لجنتي مجلس الدولة ومجلس النواب، والذي تلخص في التعديل الإعلان الدستوري رقم 12 الذي يقضي إلى فتح مشروع الدستور لأرضاء الأطراف الليبية الرافضة للاستفتاء على الدستور وإزالة مخاوفهم والذهاب به إلى الاستفتاء من قبل الشعب “.

وقرر مجلس الدولة اليوم في جلستة رفض قرار تعديل الثاني عشر بأغلبية الحاضرين و امتناع عن حظور الجلسة الأعضاء الذين تقدموا بمذكرة لرئاسة المجلس بتأجيل الجلسة حتى يتم تأمين الجلسة و عددهم 35 عضوا .

وكان مجلس الدولة، قد صوت اليوم الخميس، على رفض التعديل الدستوري الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري بـ 51 صوتًا.

وكان عدد من أعضاء المجلس قد أكدوا ليلة البارحة، منعهم من استكمال جلسة التصويت على التعديل الدستوري عقب قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماعات، وتداول أنباء عن إطلاق نار في محيط انعقاد الجلسة.

أكد رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، أن الجلسة التي تم عقدها أمس الأربعاء، لتصويت أعضاء المجلس على التعديل الدستوري وتكليف حكومة جديدة انعقدت في جمعية الدعوة الإسلامية والتي شهدت انقطاع للتيار الكهربي ما أدى إلى تعطل عملية التصويت.

وقال «المشري»، بذلك في كلمته خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس، والتي عقدت، اليوم الأربعاء، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعلى رأسها التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب، أنه بعد انقطاع التيار الكهربي وردتنا معلومات أمنية بأن هناك تحركات مريبة قريبة من القاعة المنعقد فيها الجلسة، ولا بد من خروج جميع الأعضاء وخاصة رئيس المجلس، وخلال الخروج تعرضنا للرماية من بعض المجموعات المسلحة، ما اضطر الأعضاء إلى الخروج من الباب الخلفي لجمعية الدعوة الإسلامية.