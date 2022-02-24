عمداء بلديات يؤكدون دعمهم للانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2022

أكد عمداء البلديات المجتمعين في العاصمة طرابلس لإعداد الجدول التحضيري للإدارة المحلية دعم خارطة الطريق التي توصل لإجراء الانتخابات في شهر يوليو القادم وعودة الأمانة للشعب لتوحيد الجسم التشريعي والتخلص من كل الأجسام الحالية المتصارعة على السلطة.

وطالب عمداء البلديات في بيان مصور اليوم الخميس الحكومة بسرعة إجراء الانتخابات خدمة لليبيا وشعبها.

وأكد عمداء البلديات استشعارهم لخطورة المرحلة التي تمر بها ليبيا نتيجة الصراعات الحالية والتي تهدد أمن واستقرار ليبيا وتنذر بمزيد من الصراعات المسلحة وتعود سلبا على البلديات والإدارة المحلية وعلى تقديم الخدمات للمواطنين.