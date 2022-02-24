الوطني للقلب في تاجوراء يستضيف فريقا طبيا بريطانيا لإجراء العمليات

استضاف المركز الوطني للقلب في مدينة تاجوراء فريقا طبيا من منظمة ايدا البريطانية مكونا من عدة أطباء.

وشرع الفريق في إجراء عدة عمليات قسطرة ومعالجة ثقوب القلب، وبعض عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال، حيث أنجز الفريق حتى ظهر الثلاثاء عشرين عملية.

وقال المركز إنه يتوقع أن يتجاوز الفريق خمسين عملية مع نهاية فترة إقامته التي تمتد لعشرة أيام، إذ إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج القلوب الصغيرة الذي أطلقه المركز الوطني للقلب، بدعم من مصرف A.B.C بالمملكة المتحدة البريطانية والتابع لمصرف ليبيا المركزي.

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