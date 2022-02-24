متناسياً عدم طباعته للكتب المدرسية.. الدبيبة: أمرت بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إنه “أمر بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية في 2017″، مؤكدا أن “عودة البلاد لن تتحقق إلا بالدستور والانتخابات، داعيا الليبيين إلى قراءة مشروع الدستور”، بحسب زعمه.

وقال الدبيبة في كلمته، اليوم الخميس، خلال زيارته إلى بلدية سوق الجمعة،”هناك من انتقد هذا المشروع دون أن يطلع عليه” ،معتبرا الدبيبة أن الدستور هو الحل في ليبيا لأنه سيفتح الطريق للحل، مشيرا إلى مبادرته بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا في يونيو المقبل ولقائه مع عدد من المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبل”، بحسب زعمه.

واتهم الدبيبة، مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، بمحاولة “تعطيل الحكومة” ومنعها من تقديم الخدمات الليبيين، مشيرا إلى رسالته التي وجهها لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، التي طالبه فيها بالاكتفاء بصرف المرتبات والدعم”، بحسب زعمه.

كما اتهم الدبيبة خلال حديثه “الأجسام الحالية بعدم الاكتراث بمعالجة الأوضاع المعيشية لليبيين وتأزيم أوضاعهم الاقتصادية، كما أن هناك أعداء في الداخل والخارج لا يهمهم راحة الليبيين واستقرار ليبيا”، بحسب زعمه.