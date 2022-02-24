الخطابي: رفض مجلس الدولة للتغيير الحكومي ليس له أي أثر قانوني

أكد عضو لجنة ‎خارطة الطريق في ‎مجلس النواب المبروك ‎الخطابي أن الخطوة التي أقدم عليها ‎مجلس الدولة الاستشاري من رفض التغيير الحكومي والتعديل الدستوري لا تؤثر في الوضع القانوني لما قام به مجلس النواب.

وقال الخطابي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن ما قام به ‎مجلس النواب من تعديل دستوري أو تسمية رئيس الحكومة كانت بعد مشاورات مكثفة بين لجنتي البرلمان والدولة وكذلك بين رئاسة المجلسين.

وأبدى النائب استغرابه مما صدر عن مجلس الدولة الاستشاري اليوم الخميس، مشيرا إلى أن تسمية رئيس الحكومة جاء وفق ‎الاتفاق السياسي الذي يتطلب التشاور بين المجلسين، وهذا ما حصل من خلال التزكيات التي تمت بأكثر من 50 عضوا من ‎مجلس الدولة.

‏وأضاف الخطابي أن “ما قام به الأعلى للدولة ليس له أثر قانوني ونرجو أن لا يؤثر على مسار التوافق بين الجسمين مستقبلا”.