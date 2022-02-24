الدبيبة يبحث مشاكل بلدية تاجوراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2022

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم مع رئيس وأعضاء بلدية تاجوراء بمقر المجلس البلدي رفقة عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالحكومة.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه تم خلال الاجتماع الاستماع لشروح من قبل البلدية للمشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس، بالإضافة للمشروعات المتوقفة والتي يتم العمل على استئناف العمل بها والتي تشمل سوق الخضروات، وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، بالإضافة لإستكمال المباني الإدارية وعدد من العمارات السكنية وتهيئة شاطئ البحر على إمتداد طريق الشط.