عبر سلوفاكيا.. «الخارجية» تتحرك لمساعدة الليبيين الراغبين في العودة من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، تشكيل لجنة لترحيل الليبيين الراغبين في العودة من أوكرانيا، بعد الهجوم الروسي الذي بدأ اليوم الخميس.

ودعت الوزارة كافة المواطنين الليبيين الموجودين في أوكرانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، إلى التواصل مع أعضاء «لجنة الترحيل» المشكلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية سلوفاكيا.

ووفرت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» بيانات التواصل مع أعضاء اللجنة على مدار الساعة من خلال الهاتف عادي وخدمة واتساب على الأرقام التالية: «00421919457193 و00421908556268 و00421917528076».

إضافة إلى البريد الإلكتروني: ‏info[email protected] و‏[email protected]، وأرقام السفارة في جمهورية سلوفاكيا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً: «+421254410733، و+421918555005».

– الخارجية تدعو الجالية الليبية بأوكرانيا إلى البقاء في مكان آمن وتجنب السفر

– نجلاء المنقوش تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعت وزارة الخارجية الجالية الليبية في أوكرانيا إلى تجنُّب السفر حاليًا، والبقاء في مكان آمن، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، متعهدة بتقديم الدعم اللازم والعاجل للجالية، غير أن المجال الجوي الأوكراني مغلق حاليًا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، أعقبها قصف استهدف مواقع استراتيجية ودفاعات وقواعد جوية داخل أوكرانيا، وفق بيان للجيش الروسي.

لاحقًا، دانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الهجوم العسكري، وقالت إنه «يعد انتهاكًا للقانون الدولي»، مجددة الدعوة إلى «التهدئة والتراجع»، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس.