العرفي: ماضون في منح الثقة لحكومة باشاغا

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن ما حدث اليوم الخميس في جلسة مجلس الدولة الاستشاري من رفض التغيير الحكومي والتعديل الدستوري كان متوقعًا ولن يؤثر على المسار الدستوري وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وأكد العرفي في تصريحات صحفية أن تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر، وتشكيل الحكومة، كان بالتشاور مع اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للدولة، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي بالتشاور.

وأضاف: “ماضون في تنفيذ ما اتفق عليه وصوتنا عليه في المجلس، وسنعقد جلسة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين لمنح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا وتؤدي اليمين الدستورية بعدها”.