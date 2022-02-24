العريبي: رفض “الأعلى للدولة” للتعديل الدستوري هو نقض للاتفاق

قال النائب عيسى العريبي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن ما قام به مجلس الدولة في جلسته المنعقدة هذا اليوم برفضه ما توافقت عليه لجنتا البرلمان والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، أو اختيار رئيس حكومة جديدة بناء على تزكيات أكثر من 50 عضواً من مجلس الدولة، هو نقض لما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين.

وأضاف العريبي أن هذا الرفض وإن كان لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك، غير أن له آثاراً سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخراً بين المجلسين، مشيراً إلى أن مجلس النواب كان يأمل في توسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة صوّت اليوم الخميس على رفض التعديل الدستوري، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري بـ 51 صوتًا.

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