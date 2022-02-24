الزغيد: الاستشاري يسعى لعرقلة حكومة باشاغا

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن تصريحات أعضاء مجلس الدولة الاستشاري حول ما حدث في اجتماعهم لا تسمن ولاتغني من جوع.

وأفاد الزغيد في تصريحات صحفية أن مجلس النواب عدل الإعلان الدستوري الثاني عشر، بدمج بعض المواضيع المهمة ذات العلاقة بالانتخابات وخارطة الطريق، لافتا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة الإثنين المقبل للاستماع إلى رئيس الحكومة والنظر في تشكيلته الوزارية، ومن ثم منحه الثقة ومباشرة عمله.

وقال الزغيد إن الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء جل مشاكل المواطنين، وإن المواطن سيتنفس الصعداء بمجرد تولي هذه الحكومة زمام الأمور، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما يقوم به مجلس الدولة الاستشاري غير قانوني، ويسعى إلى عرقلة إجراء اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة، لذا يجب أن يتم التحقيق معهم عن طريق النائب العام.

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