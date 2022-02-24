وليامز: ناقشتُ مع مسؤولين إيرانيين الوضع الراهن في ليبيا

التقت مستشارة الأمين العام لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مير مسعود حسينيان، ومحمد رضا رؤوف شيباني، سفير إيران لدى ليبيا، بتونس.

وقالت وليامز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”الأمس، تشرفتُ بلقاء مير مسعود حسينيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحمد رضا رؤوف شيباني، سفير إيران لدى ليبيا، وذلك في تونس العاصمة، لتبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا”.

‏وتابعت وليامز: ”ناقشنا أهمية المشاركة الدولية البناءة تجاه ليبيا، ودور جميع الجهات الفاعلة في ضمان عدم تهديد الاستقرار والسلام تحت أي ظرف من الظروف”.