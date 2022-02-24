معزب: رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري لا معنى له

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن التصويت الذي جرى خلال جلسة المجلس حول رفض تعديل الإعلان الدستوري 12 الذي أقره مجلس النواب لا معنى له.

وأوضح معزب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الاتفاق السياسي حدد بوضوح آلية اعتماد أي تعديل دستوري، حسب المادة 12 من الأحكام الإضافية.

وأضاف عضو مجلس الدولة الاستشاري أن المادة 12 من الاتفاق السياسي، تلزم بوجود توافق بين المجلسين حول أي تعديل، ثم يتم التصويت عليه دون تعديل لدى مجلس النواب وبأغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس النواب.

ورأى معزب أن تصويت مجلس الدولة الاستشاري اليوم الخميس لا يحمل أية دلالة؛ لأن التوافق أولا وهو ما تم ثم التصويت عليه من مجلس النواب.

يذكر أن 37 عضوا من مجلس الدولة طالبوا، في بيان، رئاسة المجلس بتأجيل جلسة اليوم لعدم توفر عوامل السلامة والأمن في الأماكن التي تعقد فيها الجلسات، وبسبب التهديدات المتواصلة التي تصل لكثير من أعضاء المجلس.