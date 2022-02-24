الدبيبة يطلع على المشاكل والمختنقات والمشروعات المتوقفة في تاجوراء

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس البلدي تاجوراء والمشاريع المتوقفة في البلدية تمهيدا لاستئناف العمل بها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء بمقر ديوان البلدية، مساء الخميس، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالحكومة الذين رافقوا الدبيبة خلال زيارته للبلدية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة استمع من المجلس البلدي تاجوراء لشروح عن المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس، إضافة للمشروعات المتوقفة والتي يجري العمل على استئناف العمل بها.

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وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن هذه المشروعات تشمل سوق الخضروات، وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، إضافة إلى استكمال المباني الإدارية وعدد من العمارات السكنية وتهيئة شاطئ البحر على امتداد طريق الشط.

وفي وقت سابق اليوم، زار الدبيبة بلدية سوق الجمعة، رفقة وفد وزاري موسع، وشارك في احتفالها لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وناقش خلال الزيارة المشاريع الجاري تنفيذها داخل نطاق البلدية والتي تشمل تنفيذ مرافق متكاملة وتهيئة البنية التحتية، إضافة لتفعيل المشاريع المتوقفة ضمن خطة عودة الحياة.

اجتماع الدبيبة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء، الخميس 24 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء، الخميس 24 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء، الخميس 24 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء، الخميس 24 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)