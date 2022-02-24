رئيس حكومة الوحدة يبحث المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس البلدي تاجوراء

طرابلس 24 فبراير 2022 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس وأعضاء بلدية تاجوراء لمناقشة المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس.

واستعرض الاجتماع – الذي عقد بمقر المجلس البلدي بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالحكومة – المشاريع المتوقفة والتي يتم العمل على استئناف العمل بها والتي تشمل سوق الخضروات، وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، بالإضافة لإستكمال المباني الإدارية وعدد من العمارات السكنية وتهيئة شاطئ البحر على إمتداد طريق الشط. (وال)

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