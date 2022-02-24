كويدير : على الدبيبة الرحيل ومبادرته غير قانونية

قال عضو لجنة وضع تشريعات الانتخابات بمجلس النواب مفتاح كويدير إن مسار التوافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري مستمر في عدة أمور.

واضاف كويدير في تصريحات صحفية إن الحكومة ستكون جاهزة بعد عدة أيام، كما أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا مستمر في إجراء مشاوراته حول تشكيل حكومته.

وأكد كويدير أن الدبيبة يجب عليه الرحيل باعتباره أحد أكبر المعرقلين لإجراء الانتخابات بحسب قوله، والمبادرة التي أعلن عنها الدبيبة مرفوضة وغير واقعية، وليس من حقه قانونيا إعلان مثل هذه المبادرات أو تشكيل لجنة خارطة الطريق.

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