الخارجية تضع أرقامًا وبريدًا للمواطنين الليبيين في أوكرانيا الراغبين في العودة

العنوان – سلوفاكيا

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا بضرورة الإسراع و التواصل مع أعضاء لجنة الترحيل.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة مشكلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية سلوفاكيا من اجل مساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وذكرت وزارة الخارجية أن التواصل مع لجنة الترحيل متوفر على مدار الساعة “الهاتف عادي و الواتساب”.

وبينت الوزارة أنه بإمكان الراغبين في العودة التواصل على الأرقام التالية 00421919457193 – 00421908556268 – 00421917528076 .

وأكدت الوزارة أنه بالإمكان أيضًا التواصل على البريد الإلكتروني: ‏[email protected] أو ‏[email protected].

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه يمكن التواصل على أرقام السفارة في جمهورية سلوفاكيا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 17 مساءا +421254410733 – +421918555005.

وكانت دعت السفارة الليبية لدى أوكرانيا، اليوم الخميس، المواطنين المقيمين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع.

وبحسب بيان لها بـ فيسبوك، نصحت الموجودين في مناطق التوتر بالابتعاد إلى مناطق أكثر أمنا.

ودانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مجددة الدعوة إلى التهدئة والتراجع، داعية روسيا بالتراجع وسحب قواتها.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. أعقبها قصف استهدف مواقع استراتيجية ودفاعات وقواعد جوية داخل أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي.