وزارة الخارجية تدعو الجالية الليبية في أوكرانيا التواصل مع أعضاء “لجنة الترحيل”

طرابلس 24 فبراير 2022 (وال) _ دعت وزارة الخارجية و التعاون الدولي كافة المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بضرورة الإسراع و التواصل مع أعضاء “لجنة الترحيل” المشكلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية “سلوفاكيا” وفق البيانات التالية :

“الهاتف عادي و الواتساب” على الأرقام التالية :

00421919457193

00421908556268

00421917528076

وعلى البريد الالكتروني:

‏[email protected]

‏[email protected]

وعلى أرقام السفارة في جمهورية “سلوفاكيا” من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 17 مساءاً

+421254410733

+421918555005.

وأشارت الخارجية إلى أن التواصل مع لجنة الترحيل متوفر على مدار الساعة. (وال _ طرابلس) ه ع

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