وزارة الخارجية تدعو الجالية الليبية في أوكرانيا التواصل مع أعضاء “لجنة الترحيل”

طرابلس 24 فبراير 2022 (وال) _ دعت وزارة الخارجية و التعاون الدولي كافة المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بضرورة الإسراع و التواصل مع أعضاء “لجنة الترحيل” المشكلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية “سلوفاكيا” وفق البيانات التالية :
“الهاتف عادي و الواتساب” على الأرقام التالية :
00421919457193
00421908556268
00421917528076
وعلى البريد الالكتروني:
وعلى أرقام السفارة في جمهورية “سلوفاكيا” من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 17 مساءاً
+421254410733
+421918555005.
وأشارت الخارجية إلى أن التواصل مع لجنة الترحيل متوفر على مدار الساعة. (وال _ طرابلس) ه ع
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