قرر مجلس الدولة الاستشاري بألاغلبية التصويت على تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه في 31 من مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية شهر أبريل وبعدها الحديث عن السلطة التنفيذية
هذا وصوت المجلس بأغلبية 51 صوتا من أصل .60على رفض تعديل الإعلان الدستوري الذي أجراه مجلس النواب
الاستشاري يرفض بالأغلبية تعديل الإعلان الدستوري المقرر من البرلمان
قرر مجلس الدولة الاستشاري بألاغلبية التصويت على تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه في 31 من مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية شهر أبريل وبعدها الحديث عن السلطة التنفيذية
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