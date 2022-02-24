مع بداية غزو روسيا أوكرانيا..الفيتوري يعلق على استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط

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علق الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري اليوم الخميس على تجاوز سعر برميل النفط في منتصف هذا النهار ( برنت ) 101 دولار.

وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”مع بداية غزو روسيا لأوكرانيا اليوم تجاوز سعر برميل النفط في منتصف هذا النهار (برنت) 101 دولار”.

وتابع الفيتوري في منشوره :”سعر البرميل سيرتفع غدا وبعد الغد إذا استمرت العمليات العسكرية في أوكرانيا”.

وأضاف الخبير الاقتصادي :”كذلك انخفضت أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية. مع انخفاض في قيمة الدولار وبعض العملات الرئيسية الأخرى”.

ولفت الفيتوري إلى أن أسعار كثير من السلع سترتفع وبالأخص أسعار القمح وبعض الحبوب الأخرى إذا ما استمرت الحرب.

وأفاد :”ليبيا ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط. ولكنها ستتأثر سلبا بارتفاع أسعار بعض السلع. ولا سيما السلع الغذائية الموردة من روسيا وأوكرانيا وأوروبا بشكل عام”.

وأعلنت روسيا، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس شرق أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل الفجر.

وحذر فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورًا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية. مضيفا أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.