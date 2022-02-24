«الخارجية» تطالب المواطنين بأوكرانيا بسرعة التواصل مع «لجنة الترحيل» للعودة إلى ليبيا

دعت وزارة الخارجية و التعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، كافة المواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا والراغبين في العودة إلى ليبيا، بضرورة الإسراع والتواصل مع أعضاء “لجنة الترحيل” المشكلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية سلوفاكيا.

وأكدت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي، أن ذلك يأتي وفق التواصل مع لجنة الترحيل من خلال “الهاتف عادي و الواتساب” متوفر على مدار الساعة على الأرقام التالية :

00421919457193

00421908556268

00421917528076

وعلي البريد الالكتروني:

‏[email protected]

‏[email protected]

وعلى أرقام السفارة في جمهورية سلوفاكيا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 17 مساء:

+421254410733

+421918555005

وكانت السفارة الليبية لدى أوكرانيا، قد طالبت المواطنين المقيمين هناك، في وقت سابق، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع.

وقالت السفارة، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السادة المواطنين الليبيين الكرام وأبنائنا الطلبة، نتوجه إليكم بأخذ الحيطة والحذر، وننصح بعدم الخروج من منازلكم إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع”.

وأضافت “لأبنائنا المتواجدين في مناطق التوتر الابتعاد إلى مناطق أكثر أمناً. ولأي معلومات إضافية نأمل التواصل مع لجنة الأزمة في السفارة من خلال أرقام الطوارئ الموضحة في الصفحة”.

وكانت نجلاء المنقوش، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد عبرت عن إدانتها للتحركات العسكرية الروسية في أراضي تتبع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ندين وبشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته روسيا”.

وأضافت وزيرة الخارجية “ما حدث من روسيا يعد انتهاك للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع”.