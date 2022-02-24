وكيل وزارة الداخلية يدعم مديرية أمن سرت بـ5 سيارات حديثة

سلم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، الخميس، مديرية أمن سرت خمس سيارات حديثة مجهزة لدعم أسطولها من السيارات من أجل تمكينها من القيام بالعمل الأمني المناط بها في المنطقة.

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن قعيم سلم السيارات لمديرية أمن سرت في ختام زيارته إلى مقر المدينة بعد ترقيمها ومنح المديرية الكتيبات الخاصة بالسيارات، في إطار دعم وتعزيز قدرات المُديرية.

وأضاف أن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية وعد بتزويد مديرية أمن سرت بعدد من الدراجات النارية بشكل مستعجل لأهميتها في استقبال الضيوف في بلدية سرت التي تفتقر لهذه الآليات المستخدمة في المراسم.

– قعيم يجتمع مع قيادات الأجهزة الأمنية والضبطية في سرت

ووصل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية في وقت سابق اليوم إلى مدينة سرت وعقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية والضبطية بالمدينة بحضور مدير أمن سرت المكلف العميد الصديق بن سعود وعدد من الضباط.

واستعرض قعيم مع القيادات الأمنية في سرت خلال الاجتماع الذي خصص لمتابعة العمل الأمني بالمدينة، المختنقات التي تواجه كافة الأجهزة الأمنية العاملة هناك وسبل حلحلتها، وفق المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية.