صوان يبدي استغرابه من تناقض موقف المشري حول تعديلات النواب

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أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الإخواني محمد صوان. استغرابه من تصريحات رئيس المجلس الأعلى خالد المشري بشأن رفض تعيلات مجلس النواب.

وأضاف صوان في تصريحات صحفية أن موقف المشري مناقض لتصريحاته السابقة التي وافق فيها على تعديلات النواب.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي إن أعضاء مجلس الدولة الموافقون على تعديلات النواب لم يحضروا جلسة اليوم.

وأكد صوان أن أعضاء المجلس الأعلى لم يحضروا لأنهم يعلمون أنها غير مجدية وليس لها أي أثر قانوني.

وأوضح رئيس الحزب أم دور المجلس الأعلى للدولة بالنسبة لتغيير الحكومة ينحصر في تقديم 30 تزكية للمترشح وقد تمّ ذلك لمترشح واحد فقط.

وكان المجلس الأعلى للدولة قرر اليوم الخميس. رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية.

وأكد الأعلى للدولة. أن مجلس النواب لم يتفاعل مع مطالبه بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب.

وأضاف المجلس أن مجلس النواب قام بالتصويت على هذا التعديل. وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه عديد المخالفات الإجرائية.