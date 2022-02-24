العريبي: ما قام به مجلس الدولة لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، اليوم الخميس، أن رفض مجلس الدولة في جلسته المنعقدة اليوم ما توافقت عليه لجنتا البرلمان والدولة في تعديل الدستور، أو اختيار رئيس حكومة جديد بناء على تزكيات أكثر من 50 عضوا بمجلس الدولة، نقض لما اتُّفق عليه بين اللجنتين.

العريبي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “هذا الإجراء لن يوثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك، ولكن ستكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين المجلسين، وكنا نأمل توسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى”.