الدبيبة يبحث مع “بلدي تاجوراء” المشاريع المتوقفة

بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة -مساء الخميس- مع رئيس وأعضاء بلدية تاجوراء الإجراءات المثلى لاستئناف المشروعات المتوقفة، والتي تشمل سوق الخضراوات وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، واستكمال المباني الإدارية وعدد من العمارات السكنية وتهيئة شاطئ البحر على امتداد طريق الشط.

التأم اجتماع الدبيبة مع مسؤولي تاجوراء داخل مقر المجلس البلدي بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالحكومة – وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للحكومة.

يشار إلى أن المجتمعين استعرضوا مع الدبيبة والوزراء، أبرز المختنقات والمشاكل التي تواجه عمل المجلس البلدي تاجوراء، وكان الدبيبة قد زار في وقت سابق بلدية سوق الجمعة المجاورة لتاجوراء، رفقة وفد وزاري موسع، وناقش خلال الزيارة المشاريع الجاري تنفيذها داخل نطاق البلدية، والتي تشمل تنفيذ مرافق متكاملة وتهيئة البنية التحتية، إضافة لتفعيل المشاريع المتوقفة ضمن خطة عودة الحياة.

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