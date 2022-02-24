اقعيم يتفقد مدريتي أمن الهلال النفطي ورأس لانوف

انطلق وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم على رأس تعزيزات أمنية لتقديم الدعم لكل من مديريتي أمن الهلال النفطي ورأس لانوف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار متابعة اقعيم لعمل مديريات الأمن ومكونات وزارة الداخلية، وحرصا على توفير كل ما يلزم من تعزيزات وإمكانيات لمديريات الأمن والأجهزة والأقسام التابعة لوزارة الداخلية دون استثناء، حيث اطلع اقعيم على الاحتياجات الضرورية والنواقص لكلا المديريتين.

كذلك أشرف اقعيم على إيصال الدعم المخصص لهذه المديريات من مركبات آلية واحتياجات ونواقص مهمة بالإضافة إلى الدعم المالي واللوجستي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا