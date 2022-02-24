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المشري: ناقشنا في الزاوية ضرورة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، عصر اليوم الخميس، مع ممثلين عن رابطة أسر الشهداء و عدد من مجلس المشايخ والأعيان بالمدينة ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة الزاوية “عائشة شلابي” و “سالم قنيدي” و “محمد الحنيش”، وعميد بلدية الزاوية المركز وعميد بلدية الزاوية الغرب، وعدد من ضباط الجيش والشرطة.

بحسب بيان المشري، ناقش الحضور خلال اللقاء عددا من الملفات المتعلقة بالشأن السياسي، وأهمية الذهاب في المسار الدستوري، وخلق أرضية ثابتة للانتخابات، وضرورة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؛ للفصل في القضايا والمخالفات القانونية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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