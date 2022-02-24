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تشديد غربي على تحييد المؤسسة الوطنية للنفط عن السياسة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا في بيانٍ مشترك، جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، بحيث يعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين.

وأعربت الدول المذكورة المُوقّعة على البيان عن تقديرها لالتزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية، محذرةً في الوقت نفسه من الأعمال التي تُقوّض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2571 لعام 2021، ورقم 2441 لعام 2018، ورقم 2259 لعام 2015، ورقم 2146 لعام 2014.

وختم البيان بالتشديد على ضرورة تجنب كافة الأعمال التي قد تُشكّل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

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قناة 218 الليبية

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