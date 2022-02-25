حمزة: “خبرتي العسكرية” تؤكد بأن روسيا أقوى من أوكرانيا

قال آمر ميليشيا “444”، محمود حمزة، “نحن كليبيّين لدينا عدّة فوائد مما يحدث منها ارتفاع سعر النّفط والغاز والعكس سيرتفع علينا سعر القمح”، بحسب قوله.

وقدم حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رؤية تحليلية للغزو الروسي لأوكرانيا، مرجعا ذلك لخبرته العسكرية -على حد وصف نفسه- قائلا: ”بعيدا عن التّحليلات غير الواقعيّة والإدانات الوهميّة والشّعور بالقلق حِيال “أوكرانيا”، لا أحد سيتدخّل لحمايتها، وإنّما هي عدّة أيام ومراحل أطلقتها روسيا وينتهى الأمر وترضخ أوكرانيا للرّوس”، بحسب قوله.

وأضاف: ”أما بالنّسبة لموازين القوّة لا توجد مقارنة على الإطلاق (القويّ مقابل الضعيف)، فالجانب السياسي الأوكراني خلاصته غباء سياسي محض وتعامل بعنتره لا وجود لها”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن ”الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتّضح أنه ممثّل كوميدي ومخرج سينمائي؛ أتى للحكم في عام “2019”، غرر به الناتو وأمريكا وأقعاه في الفخ”، بحسب قوله.

وشدد على أن ”الجانب الروسي يتمتع بدهاء سياسي وقوّة عسكريّة كبيرة وترسانة علميّة وحربيّة، ولا توجد مقارنة على الإطلاق في المشهد الحالي”، بحسب قوله.

واستطرد: ”أنا كعسكري متتبع عن كثب ويهمّني ما يحدث منذُ ساعات الصّباح الأولى، وأنا أتابع المتغيّرات عن قرب إنزالات جويّة وبحريّة وهجومات بريّة، حيث التكنولوجيا والاستراتيجيات الحديثة والعقيدة القتالية الروسية”، بحسب قوله.

وأكد ”تهاوى الجيش الأوكراني خلال ساعات بدون عقيدة، فالجنود تركواْ أماكنهم فِراراً من الضّربات الروسية”، متابعا:” الساعات القادمة مليئة بالمتغيّرات”، بحسب قوله.