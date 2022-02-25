حمزة: ليبيا تحقق عدة مكاسب من الغزو الروسي لأوكرانيا

عدد ما يعرف بـ« آمر اللواء 444 قتال»، محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة”، مكاسب وخسائر ليبيا من الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا:” نحن كليبيّين لدينا عدّة فوائد مما يحدث منها ارتفاع سعر النّفط والغاز والعكس سيرتفع علينا سعر القمح”.

وقدم حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رؤية تحليلة للغزو الروسي لأوكرانيا، مرجعا ذلك لخبرته العسكرية- على حد وصف نفسه- قائلا:” بعيدا عن التّحليلات غير الواقعيّة والإدانات الوهميّة والشّعور بالقلق حِيال “أوكرانيا”، لا أحد سيتدخّل لحمايتها، وإنّما هي عدّة أيام ومراحل أطلقتها روسيا وينتهى الأمر وترضخ أوكرانيا للرّوس”.

وأضاف:” أما بالنّسبة لموازين القوّة لا توجد مقارنة على الإطلاق ( القويّ مقابل الضعيف )، فالجانب السياسي الأوكراني خلاصته غباء سياسي محض وتعامل بعنتره لا وجود لها”.

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” اتّضح أنه ممثّل كوميدي ومخرج سينمائي؛ أتى للحكم في عام “2019”، غرر به الناتو وأمريكا وأقعاه في الفخ”.

وشدد على أن الجانب الروسي يتمتع بدهاء سياسي وقوّة عسكريّة كبيرة وترسانة علميّة وحربيّة، ولا توجد مقارنة على الإطلاق في المشهد الحالي”.

واستطرد:” أنا كعسكري متتبع عن كثب ويهمّني ما يحدث منذُ ساعات الصّباح الأولى، وأنا أتابع المتغيّرات عن قرب إنزالات جويّة وبحريّة وهجومات بريّة، حيث التكنولوجيا والاستراتيجيات الحديثة والعقيدة القتالية الروسية”.

وأكد تهاوى الجيش الأوكراني خلال ساعات بدون عقيدة، فالجنود تركواْ أماكنهم فِراراً من الضّربات الروسية، متابعا:” الساعات القادمة مليئة بالمتغيّرات”.