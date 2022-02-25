وزير الإسكان: تخصيص 220 مليون دينار لمشروعات طرق بسوق الجمعة

أعلن وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أبوبكر الغاوي، الخميس، عن تخصيص 220 مليون دينار لتنفيذ مشروعات في مجال الطرق ببلدية سوق الجمعة.

وقال «الغاوي» في كلمة خلال احتفالية بلدية سوق الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة فبراير، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار جملة من القرارات لتنفيذ 153 مشروع لحل المختنقات بالبلدية، من ضمنها مشاريع في مجال الطرق تقدر بحوالي 220 مليون دينار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضح أن من بين مشاريع الطرق التي تدشينها: طريق العمروس، وتوسعة طريق 11 يونيو، وطريق الـ2000 ، وطريق عرادة وطريق شرفة الملاحة.

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وكشف الوزير عن تخصيص رئاسة الوزراء معسكر «العواشير»، بمساحة 13 هكتارًا، لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي على مساحة 10 هكتارات، فيما ستخصص الهكتارات الثلاث الأخرى بالتساوي، لإنشاء ملعب لكرة القدم لأحد أندية سوق الجمعة، ومدرسة ومبنى للبلدية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد زار، الخميس، بلدية سوق الجمعة رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة للوقوف على احتياجات البلدية والمشاركة في الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.