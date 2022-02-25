البكوش: المشري يناقض نفسه بقوله إنه لم يتفق مع مجلس النواب

انتقد صلاح البكوش، مستشار لجنة الحوار السابق بمجلس الدولة الاستشاري، رئيس المجلس الحالي خالد المشري، وقال في تدوينة على فيسبوك: “بعد إرسال الحكومة الجديدة لتشكيلتها الوزارية إلى طبرق، المشري يناقض نفسه “دون فائدة” ويقول إن المجلسين لم يتفقا بعد، يا سيد مشري كان سمعتنا قبل ما تاخذ أي خطوة راهو ما صارش اللي صار”.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن المجلس طلب من النواب تأجيل البت في التعديل الدستوري حتى يصوت مجلس الدولة طبقا للاتفاق السياسي لكنه لم يحدث.

أضاف في كلمة له مساء اليوم الخميس، أنه نظرا لوجود ملاحظات جوهرية خاصة المادة الخامسة التي تركت مدة إجراء الانتخابات مفتوحة رفض المجلس هذا التعديل شكلا ومضمونا.

واختتم رئيس مجلس الدولة الاستشاري قائلًا أن هذا التعديل الدستوري قد يطيل المرحلة الانتقالية أكثر من اللازم، على حد تعبيره.