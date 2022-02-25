الدول الخمس الكبرى: نحذر من الأعمال التي تقوض مؤسسة النفط

حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط والتي مقرها طرابلس، ويعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين.

وأضافت سفارات الدول الخمس، في بيانها:” نقدر التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية”.

وتابعت:” نحذر من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، 2571 (2021)، 2441 (2018)، 2259 (2015)، و 2146 (2014).

وشددت على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

وكان مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، قد طالب الحكومة في وقت سابق، بضرورة زيادة مرتبات مستخدمي القطاع أسوة بالقطاعات الاخرى وحل كافة مشاكلهم المالية وتنفيذ القرارات التي أصبحت حبيسة الأدراج ولم ينفذ منها شيء وأن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على تدفق النفط المورد الوحيد لليبيين والذي يشكل 98% من إيرادات الدولة الليبية”.