مؤسسة النفط تستعرض مع زلاف ليبيا المرحلة الثانية لتطوير حقل العطشان

ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز حسين أبوسليانة، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط النشاط العام للشركة، كما شهد تقديم رئيس الشركة عرضًا مرئيًا تناول برنامج عمل مراحل التطوير لحقل العطشان والجدول الزمني لحفر الآبار المزمع حفرها خلال هذا العام.

كما تم التطرق الى خطة الشركة للانتهاء من خطة التطوير المتكاملة والترتيب لعمليات الحفر التطويري وإعداد التوقعات المستقبلية لإنتاج الغاز، ليتم تزويد محطة أوباري بالغاز بدلا من النفط الخام.

كما تخلل الاجتماع العديد من الاستفسارات والتوجيهات بشان تنفيذ المشروع بالطريقة المثلى وفي اقرب الاجال.

من جانبه، أكد صنع الله، أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروع تطوير حقل العطشان وتضعه ضمن أولوياتها، لعدة أسباب أبرزها الاستمرار في حرق 18 ألف برميل يوميًا من خام الشرارة لتزويد الوقود البديل لمحطة كهرباء أوباري، وهو ما يؤدي إلى خسارة نصف مليار سنويا في ظل أسعار النفط الحالية، إضافة إلى المشاكل الفنية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء.

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