مؤسسة النفط تستعرض مع زلاف ليبيا المرحلة الثانية لتطوير حقل العطشان

ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز حسين أبوسليانة، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط النشاط العام للشركة، كما شهد تقديم رئيس الشركة عرضًا مرئيًا تناول برنامج عمل مراحل التطوير لحقل العطشان والجدول الزمني لحفر الآبار المزمع حفرها خلال هذا العام.
كما تم التطرق الى خطة الشركة للانتهاء من خطة التطوير المتكاملة والترتيب لعمليات الحفر التطويري وإعداد التوقعات المستقبلية لإنتاج الغاز، ليتم تزويد محطة أوباري بالغاز بدلا من النفط الخام.
كما تخلل الاجتماع العديد من الاستفسارات والتوجيهات بشان تنفيذ المشروع بالطريقة المثلى وفي اقرب الاجال.
من جانبه، أكد صنع الله، أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروع تطوير حقل العطشان وتضعه ضمن أولوياتها، لعدة أسباب أبرزها الاستمرار في حرق 18 ألف برميل يوميًا من خام الشرارة لتزويد الوقود البديل لمحطة كهرباء أوباري، وهو ما يؤدي إلى خسارة نصف مليار سنويا في ظل أسعار النفط الحالية، إضافة إلى المشاكل الفنية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء.
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