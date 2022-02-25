وزارة التعليم العالي: الوزير بريء من إيفاد موظف ضمن أوائل الخريجين.. ورؤساء الجامعات السبب

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاخبار المتداولة بالصفحات التي تفيد بتورط الوزير في تضمين اسم أحد الموظفين العاملين بالقسم المالي بجامعة بني وليد بقرار إيفاد الخريجين الأوائل الأخير.

قالت الوزارة في بيان، إنها لم تستطيع تمييز ما إذا كانت الأسماء التي أرسلت من الجامعات تخص الأوائل بالفعل وذلك قبل إصدار الوزير للقرار.

وأوضحت أنه كان قد تم تشكيل لجنة طعون من قبل الوزارة حيث يمكن لكل خريج من الأوائل الذي لا يجد إسمه بالقرار أن يقدم طعن في مقر الدراسات العليا بالجامعة التابع لها، حيث يتحمل رؤساء الجامعات مسؤولية عمليات التزوير في قوائم أسماء الأوائل المرسلة للوزارة .